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Щепочкина Анна Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Щепочкина Анна Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
652-р
Роль персоны
Мать
Дата события
11.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
12.06.1903
Священнослужители
Приходской священник с местным причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 27 муж
Урожд. - Щепочкин Петр Петрович
Отец - Щепочкин Петр Макаров, крестьянин
Мать - Щепочкина Анна Алексеева
Воспр. - Косарев Михаил Алексеев, крестьянин
Воспр. - Лукьянова Ольга Ивлева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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