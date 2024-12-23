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Ивушкина Агрипина Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Ивушкина Агрипина Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
651-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
08.06.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
08.06.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 23 жен
Урожд. - Бобкова Марфа Абрамовна
Отец - Бобков Абрам Григориев, крестьянин
Мать - Бобкова Екатерина Андриева
Воспр. - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Воспр. - Ивушкина Агрипина Андреева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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