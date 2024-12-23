Степаничев Даниил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепаничев Даниил Иванов

Степаничев Даниил Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Степаничев Даниил Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
648-р
Роль персоны
Отец
Дата события
21.05.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
22.05.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 жен
Урожд. - Степаничева Елена Даниловна
Отец - Степаничев Даниил Иванов, крестьянин-солдат
Мать - Степаничева Ольга Григорьева
Воспр. - Степаничева Феодосия Филиппова, крестьянка
Воспр. - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.