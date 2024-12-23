Киселев Кирилл Егорович
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Киселев Кирилл Егорович
- Пол
- М
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 643-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 09.05.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 10.05.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов, местный , Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 23 муж
Урожд. - Киселев Кирилл Егорович
Отец - Киселев Егор Флоров, крестьянин
Мать - Киселева Мавра Авраамова
Воспр. - Дремин Стефан Егоров, крестьянин
Воспр. - Церковникова Евдокия Максимова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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