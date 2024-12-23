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Елена

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Елена
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
642-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
08.05.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
09.05.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, местный , Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 18 жен
Урожд. - Елена
Мать - Аносова Александра Михайлова, лихвинская мещанка (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Килейников Иван Иванов, крестьянин
Воспр. - Конаныкина Александра Васильева, мещанка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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