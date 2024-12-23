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Медведева Татиана Филиппова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Медведева Татиана Филиппова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
641-р
Роль персоны
Мать
Дата события
05.05.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
06.05.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов, местный , Диакон А. Ростиславов и , Псаломщик П. Крылов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 22 муж
Урожд. - Медведев Иоанн Семенович
Отец - Медведев Семен Феоктистов, крестьянин
Мать - Медведева Татиана Филиппова
Воспр. - Александра Иванова, крестьянка
Воспр. - Ивушкин Ефим Козмин, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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