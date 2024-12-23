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Денисова Надежда Михайловна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Денисова Надежда Михайловна
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
639-р
Роль персоны
Мать
Дата события
21.03.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
24.03.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 21 муж
Урожд. - Денисов Алексей Николаевич
Отец - Денисов Николай Николаевич, Г. Пристав 2 ст Лихвинского уезда
Мать - Денисова Надежда Михайловна
Воспр. - Вислоцкий Владимир Самуилович, статский советник
Воспр. - Денисова Евлампиева Николаевна, девица дочь пристава 2 ст Лихвинского уезда
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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