Калиничев Семен Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалиничев Семен Семенов

Калиничев Семен Семенов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Калиничев Семен Семенов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
632-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
02.04.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
02.04.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Калиничев Никита Андреевич
Отец - Калиничев Андрей Яковлев, крестьянин
Мать - Калиничева Анна Самуилова
Воспр. - Калиничев Семен Семенов, крестьянин
Воспр. - утеряна страница
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.