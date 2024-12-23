Калиничев Семен Семенов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Калиничев Семен Семенов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 632-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 02.04.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 02.04.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 16 муж
Урожд. - Калиничев Никита Андреевич
Отец - Калиничев Андрей Яковлев, крестьянин
Мать - Калиничева Анна Самуилова
Воспр. - Калиничев Семен Семенов, крестьянин
Воспр. - утеряна страница
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