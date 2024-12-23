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Егорова Елизавета Алексеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Егорова Елизавета Алексеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
626-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.03.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
23.03.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Никуличев Иаков Антипович
Отец - Никуличев Антип Михайлов, крестьянин
Мать - Никуличева Анисия Федорова
Воспр. - Васильев Терентий Никитин, крестьянин
Воспр. - Егорова Елизавета Алексеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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