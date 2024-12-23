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Никуличев Иаков Антипович

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Никуличев Иаков Антипович
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
626-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
22.03.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с-цо Богданово, Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
23.03.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 13 муж
Урожд. - Никуличев Иаков Антипович
Отец - Никуличев Антип Михайлов, крестьянин
Мать - Никуличева Анисия Федорова
Воспр. - Васильев Терентий Никитин, крестьянин
Воспр. - Егорова Елизавета Алексеева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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