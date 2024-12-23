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Козлова Варвара Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлова Варвара Федорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
622-р
Роль персоны
Мать
Дата события
13.02.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
03.03.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 9 жен
Урожд. - Козлова Клавдия Поликарповна
Отец - Козлов Поликарп Феоктистов, крестьянин
Мать - Козлова Варвара Федорова
Воспр. - Козлова Александра Поликарпова, крестьянка девица
Воспр. - Ягоджанов? Николай Петров, Тифлисский дворянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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