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Сотников Василий Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Сотников Василий Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
611-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
29.01.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.01.1903
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: 5 муж
Урожд. - Сотников Василий Никитич
Отец - Сотников Никита Егоров, крестьянин
Мать - Сотникова Соломонида Феодорова
Воспр. - Воробьева Марья Федотова, жена рядового солдата из крестьянн
Воспр. - Рябов Тимофей Михайлов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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