Бобков Макарий Ксенофонтов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Бобков Макарий Ксенофонтов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 608-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 18.01.1903
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 19.03.1903
- Священнослужители
- Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 3 муж
Урожд. - Бобков Антоний Макарович
Отец - Бобков Макарий Ксенофонтов, крестьянин
Мать - Бобкова Дарья Стефанова
Воспр. - Булкин Лаврентий Егоров, крестьянин
Воспр. - Вислоцкая Параскева Гавриилова, жена статского советника
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.