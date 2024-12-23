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Чухнаков Игнат Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Чухнаков Игнат Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
607-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
??.01.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
00.01.1900
Священнослужители
Приходской священник И. Зерцалов и местный , Диакон А. Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: __?__
Урожд. - утеряна страница
Отец - утеряна страница
Мать - утеряна страница
Воспр. - Пара… Васи…, жена…
Воспр. - Чухнаков Игнат Иванов, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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