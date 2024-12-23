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Шишков Александр Васильев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Шишков Александр Васильев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
605-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
??.01.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г. Калуга
Нас. Пункт приписки
г. Калуга, Калужская губ.
Дата крещения
00.01.1900
Священнослужители
Приходской священник с местным , Диаконом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: __?__
Урожд. - утеряна страница
Отец - утеряна страница
Мать - утеряна страница
Воспр. - Медведева Евдокия Алексеева, мещанка-вдова г Перемышль (г. Перемышль, Перемышльский у., Калужская губ. )
Воспр. - Шишков Александр Васильев, мещанин г. Калуга (г. Калуга, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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