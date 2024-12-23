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Коткова Стефанида Федорова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коткова Стефанида Федорова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
604-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
??.01.1903
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
00.01.1900
Священнослужители
Приходской священник с причтом
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.2,д.837
Полная запись МК
Счёт родившихся: __?__
Урожд. - утеряна страница
Отец - утеряна страница
Мать - утеряна страница
Воспр. - Ивушкин Андрей Космин, крестьянин-солдат
Воспр. - Коткова Стефанида Федорова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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