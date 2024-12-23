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Лукьянова Татиана Григорьевна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лукьянова Татиана Григорьевна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
602-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
28.12.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
д. Еськово, Своинская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
30.12.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 жен
Урожд. - Лукьянова Татиана Григорьевна
Отец - Лукьянов Григорий Петров, крестьянин
Мать - Лукьянова Ольга Иванова
Воспр. - Бобков Макарий Ксенофонтов, крестьянин
Воспр. - Рытова Наталия Григорьева, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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