Немишаев Алексей Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Немишаев Алексей Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 601-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 25.12.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 26.12.1902
- Священнослужители
- Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 66 жен
Урожд. - Немишаева Татиана Алексеевна
Отец - Немишаев Алексей Иванов, крестьянин
Мать - Немишаева Александра Артемиева
Воспр. - Мухин Павел Алексеев, крестьянин
Воспр. - Шумилина Елисавета Ипполитова, крестьянка
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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