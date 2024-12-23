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Воробьева Евдокия Карпова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Воробьева Евдокия Карпова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
600-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
25.12.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Пушкарев Евфимий Иванович
Отец - Пушкарев Иван Стефанов, крестьянин
Мать - Пушкарева Параскева Владимирова
Воспр. - Абрамов Андрей Прокофьев, крестьянин-солдат
Воспр. - Воробьева Евдокия Карпова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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