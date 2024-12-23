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Абрамов Андрей Прокофьев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Абрамов Андрей Прокофьев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
600-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.12.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
25.12.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 73 муж
Урожд. - Пушкарев Евфимий Иванович
Отец - Пушкарев Иван Стефанов, крестьянин
Мать - Пушкарева Параскева Владимирова
Воспр. - Абрамов Андрей Прокофьев, крестьянин-солдат
Воспр. - Воробьева Евдокия Карпова, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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