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Серегина Евдокия Данилова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегина Евдокия Данилова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
598-р
Роль персоны
Мать
Дата события
02.12.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
04.12.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 71 муж
Урожд. - Серегин Николай Яковлевич
Отец - Серегин Яков Киров, крестьянин
Мать - Серегина Евдокия Данилова
Воспр. - Баринов Константин Тарасов, крестьянин
Воспр. - Воронкина Евдокия Миронова, солдатка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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