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Горемыкина Анастасия Андреева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Горемыкина Анастасия Андреева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
596-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
01.12.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка жена работника Мышегского завода
Нас. Пункт приписки
Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ.
Дата крещения
02.12.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 65 жен
Урожд. - Аксютина Анна Павловна
Отец - Аксютин Павел Конов, крестьянин
Мать - Аксютина Мария Ипполитова
Воспр. - Горемыкина Анастасия Андреева, крестьянка жена работника Мышегского завода ( Мышегский завод, Тарусский у., Калужская губ. )
Воспр. - Олеров Иван Михайлов, начальник Ханинского почтового отделения
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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