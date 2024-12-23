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Бобков Василий Трифиллиев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Василий Трифиллиев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
595-р
Роль персоны
Отец
Дата события
29.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
30.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 жен
Урожд. - Бобкова Варвара Васильевич
Отец - Бобков Василий Трифиллиев, крестьянин
Мать - Бобкова Пелагия Денисова
Воспр. - Абрамова Параскева Денисова, девица
Воспр. - Воронкин Сергей Феофилактов, рядовой Могилевского 26 полка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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