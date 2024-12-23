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Коичкина Варвара Сергеева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Коичкина Варвара Сергеева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
594-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
22.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянская девица
Дата крещения
24.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Родионова Варвара Ивановна
Отец - Родионов Иван Иванов, мещанин г.Крапивна Тульской губ (г. Крапивна, Тульская губ. )
Мать - Родионова Мария Алексеева
Воспр. - Коичкина Варвара Сергеева, крестьянская девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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