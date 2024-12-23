Родионов Иван Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Родионов Иван Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 594-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 22.11.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанин г.Крапивна Тульской губ
- Нас. Пункт приписки
- г. Крапивна, Тульская губ.
- Дата крещения
- 24.11.1902
- Священнослужители
- Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 63 жен
Урожд. - Родионова Варвара Ивановна
Отец - Родионов Иван Иванов, мещанин г.Крапивна Тульской губ (г. Крапивна, Тульская губ. )
Мать - Родионова Мария Алексеева
Воспр. - Коичкина Варвара Сергеева, крестьянская девица
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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