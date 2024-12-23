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Богданова Феодосия Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Богданова Феодосия Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
593-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
23.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанка г.Лихвин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
24.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Тимофеева Екатерина Павловна
Отец - Тимофеев Павел Антонов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Феодосия Иванова, мещанка г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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