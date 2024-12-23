Богданов Николай Алексеев
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Богданов Николай Алексеев
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 593-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 23.11.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанин г.Лихвин
- Нас. Пункт приписки
- г. Лихвин, Калужская губ.
- Дата крещения
- 24.11.1902
- Священнослужители
- Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Тимофеева Екатерина Павловна
Отец - Тимофеев Павел Антонов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Феодосия Иванова, мещанка г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
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