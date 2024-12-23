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Тимофеева Екатерина Павловна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Тимофеева Екатерина Павловна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
593-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
23.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
24.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 жен
Урожд. - Тимофеева Екатерина Павловна
Отец - Тимофеев Павел Антонов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Тимофеева Александра Васильева
Воспр. - Богданов Николай Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Богданова Феодосия Иванова, мещанка г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Примечание / Дополнительно
"05.02.1927"
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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