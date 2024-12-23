Прасолова Елисавета Ивановна
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Прасолова Елисавета Ивановна
- Пол
- Ж
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 592-р
- Роль персоны
- Урожд.
- Дата события
- 19.10.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Нас. Пункт приписки
- д. Колонтаево, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
- Дата крещения
- 20.10.1902
- Священнослужители
- Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 61 жен
Урожд. - Прасолова Елисавета Ивановна
Отец - Прасолов Иван Евфимиев, запасной солдат
Мать - Прасолова Екатерина Димитриева
Воспр. - Прасолов Иродеон Егоров, запасной
Воспр. - Седова Ирина Терентиева, крестьянка девица
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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