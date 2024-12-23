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Бобков Никита Пахомов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Бобков Никита Пахомов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
591-р
Роль персоны
Отец
Дата события
22.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
23.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 69 муж
Урожд. - Бобков Александр Никитич
Отец - Бобков Никита Пахомов, крестьянин
Мать - Бобкова Марфа Конова
Воспр. - Анискина Пелагея Конова, крестьянка
Воспр. - Бобков Александр Андреев, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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