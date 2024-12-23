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Москалев Георгий Никитич

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Москалев Георгий Никитич
Пол
М
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
590-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
21.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
23.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 68 муж
Урожд. - Москалев Георгий Никитич
Отец - Москалев Никита Васильев, Козельский мещанин г.Калуги (г. Калуга, Калужская губ. )
Мать - Москалева Агрипина Никитина
Воспр. - Гуляев Михаил Гаврилов, крестьянин
Примечание / Дополнительно
"03.02.34" и "св 02.03.39"
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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