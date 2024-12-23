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Косова Александра Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Косова Александра Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
589-р
Роль персоны
Мать
Дата события
20.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
21.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 60 жен
Урожд. - Косова Екатерина Михайловна
Отец - Косов Михаил Филиппов, крестьянин
Мать - Косова Александра Иванова
Воспр. - Воробьев Сергей Семенов, крестьянин
Воспр. - Червякова Анастасия Корнильева?, крестьянка
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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