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Киреева Агрипина Никитина

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Киреева Агрипина Никитина
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
586-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
16.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
17.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Булкина Екатерина Яковлевна
Отец - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Мать - Булкина Вера Григорьева
Воспр. - Киреева Агрипина Никитина, крестьянка
Воспр. - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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