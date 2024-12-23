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Булкина Вера Григорьева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Булкина Вера Григорьева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
586-р
Роль персоны
Мать
Дата события
16.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
17.11.1902
Священнослужители
Приходский священник Иоанн Зерцалов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 57 жен
Урожд. - Булкина Екатерина Яковлевна
Отец - Булкин Яков Феофилактов, крестьянин
Мать - Булкина Вера Григорьева
Воспр. - Киреева Агрипина Никитина, крестьянка
Воспр. - Степаничев Иван Тихонов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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