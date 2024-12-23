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Серегин Иоанн Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегин Иоанн Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
585-р
Роль персоны
Отец
Дата события
13.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
14.11.1902
Священнослужители
Священник Князь-Михайлово Николай Крылов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Серегина Екатерина Ивановна
Отец - Серегин Иоанн Алексеев, крестьянин
Мать - Серегина Матрона Егорова
Воспр. - Марфа Егорова, крестьянка
Воспр. - Пушкарев Павел Алексеев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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