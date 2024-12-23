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Серегина Екатерина Ивановна

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Серегина Екатерина Ивановна
Пол
Ж
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
585-р
Роль персоны
Урожд.
Дата события
13.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Нас. Пункт приписки
с. Ханино, Богдановская вол., Лихвинский у., Калужская губ.
Дата крещения
14.11.1902
Священнослужители
Священник Князь-Михайлово Николай Крылов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 56 жен
Урожд. - Серегина Екатерина Ивановна
Отец - Серегин Иоанн Алексеев, крестьянин
Мать - Серегина Матрона Егорова
Воспр. - Марфа Егорова, крестьянка
Воспр. - Пушкарев Павел Алексеев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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