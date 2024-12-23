Гуляева Мария Алексеева
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Гуляева Мария Алексеева
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 584-р
- Роль персоны
- Воспр.
- Дата события
- 09.11.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- мещанина жена
- Дата крещения
- 10.11.1902
- Священнослужители
- Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Мефодин Владимир Ефимович
Отец - Мефодин Евфим Иванов, крестьянин
Мать - Мефодина Наталия Емелианова
Воспр. - Гуляева Мария Алексеева, мещанина жена
Воспр. - Паматов Дмитрий Варфоломеев, крестьянин-солдат
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- Индексация данных проведена Анной Дмитриевой
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