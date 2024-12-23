Мефодина Наталия Емелианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМефодина Наталия Емелианова

Мефодина Наталия Емелианова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Мефодина Наталия Емелианова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
584-р
Роль персоны
Мать
Дата события
09.11.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
10.11.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 67 муж
Урожд. - Мефодин Владимир Ефимович
Отец - Мефодин Евфим Иванов, крестьянин
Мать - Мефодина Наталия Емелианова
Воспр. - Гуляева Мария Алексеева, мещанина жена
Воспр. - Паматов Дмитрий Варфоломеев, крестьянин-солдат
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.