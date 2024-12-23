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Козлова Пелагия Васильева

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Козлова Пелагия Васильева
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
580-р
Роль персоны
Мать
Дата события
27.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Дата крещения
28.10.1902
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 53 жен
Урожд. - Козлова Параскева Степановна
Отец - Козлов Стефан Прокопиев, крестьянин
Мать - Козлова Пелагия Васильева
Воспр. - Федосейкин Стефан Петров, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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