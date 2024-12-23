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Седов Иван Павлов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Седов Иван Павлов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
578-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
19.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
20.10.1902
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Зудина Параскева Михайловна
Отец - Зудин Михаил Захаров, крестьянин-солдат
Мать - Зудина Анисия Гаврилова
Воспр. - Седов Иван Павлов, крестьянин
Воспр. - Цуканова Дария Гаврилова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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