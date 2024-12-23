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Зудин Михаил Захаров

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Зудин Михаил Захаров
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
578-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
20.10.1902
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 52 жен
Урожд. - Зудина Параскева Михайловна
Отец - Зудин Михаил Захаров, крестьянин-солдат
Мать - Зудина Анисия Гаврилова
Воспр. - Седов Иван Павлов, крестьянин
Воспр. - Цуканова Дария Гаврилова, крестьянка
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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