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Петрухин Ермил Космин

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Петрухин Ермил Космин
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
577-р
Роль персоны
Отец
Дата события
19.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин-солдат
Дата крещения
20.10.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 64 муж
Урожд. - Петрухин Владимир Ермилович
Отец - Петрухин Ермил Космин, крестьянин-солдат
Мать - Петрухина Анастасия Константинова
Воспр. - Калиничева Мария Константинова, крестьянка
Воспр. - Поляков Матфей Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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