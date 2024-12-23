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Илюхин Иоанн Иванов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Илюхин Иоанн Иванов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
576-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
15.10.1902
Священнослужители
Священник Князь-Михайлово Николай Крылов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 63 муж
Урожд. - Илюхин Димитрий Яковлевич
Отец - Илюхин Иаков Афиногенов, крестьянин
Мать - Илюхина Анастасия Тимофеева
Воспр. - Воробьева Евдокия Емелианова, крестьянка
Воспр. - Илюхин Иоанн Иванов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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