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Климова Фекла Иванова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Климова Фекла Иванова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
574-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
07.10.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
девица
Дата крещения
08.10.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 62 муж
Урожд. - Косарев Иоанн Игнатьевич
Отец - Косарев Игнат Стефанов, крестьянин
Мать - Косарева Пелагия Макарова
Воспр. - Апухтин Никита Феодоров, крестьянин
Воспр. - Климова Фекла Иванова, девица
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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