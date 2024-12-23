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Гуляев Петр Алексеев

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Гуляев Петр Алексеев
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
571-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
27.09.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Лихвин
Нас. Пункт приписки
г. Лихвин, Калужская губ.
Дата крещения
29.09.1902
Священнослужители
Священник Князь-Михайлово Николай Крылов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 50 жен
Урожд. - Иванова Пелагия Владимировна
Отец - Иванов Владимир Петров, мещанин г.Калуги (г. Калуга, Калужская губ. )
Мать - Иванова Александра Алексеева
Воспр. - Гуляев Петр Алексеев, мещанин г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
Воспр. - Гуляева Мария Алексеева, мещанка г.Лихвин (г. Лихвин, Калужская губ. )
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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