Пушкарев Иван Иванов
Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
- ФИО
- Пушкарев Иван Иванов
- Тип записи
- о рождении
- Номер в справочнике
- 568-р
- Роль персоны
- Отец
- Дата события
- 27.09.1902
- Приход
- Успенская церковь
- Губерния прихода
- Калужская губерния
- Уезд прихода
- Лихвинский уезд
- Место прихода
- с.Ханино
- Статус персоны
- крестьянин
- Дата крещения
- 28.09.1902
- Священнослужители
- Священник Князь-Михайлово Николай Крылов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
- Архивный код
- ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
- Полная запись МК
- Счёт родившихся: 49 жен
Урожд. - Пушкарева Пелагия Ивановна
Отец - Пушкарев Иван Иванов, крестьянин
Мать - Пушкарева Меланья Евтихиева
Воспр. - Агрипина Иванова, крестьянка
Воспр. - Булкин Иван Егоров, крестьянин
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