Малеев Василий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалеев Василий Данилов

Малеев Василий Данилов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Малеев Василий Данилов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
567-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.09.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
мещанин г.Одоев
Нас. Пункт приписки
г. Одоев, Тульская губ.
Дата крещения
09.09.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 48 жен
Урожд. - Малеева Надежда Васильевич
Отец - Малеев Василий Данилов, мещанин г.Одоев (г. Одоев, Тульская губ. )
Мать - Малеева Анна Димитриева
Воспр. - Тимофеева Александра Васильева, Одоевская мещанка (г. Одоев, Тульская губ. )
Воспр. - Фомин Илья Михайлов, Одоевский мещанин (г. Одоев, Тульская губ. )
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.