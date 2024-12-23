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Лебедева Агриппина Семенова

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Лебедева Агриппина Семенова
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
562-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
14.09.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянка
Дата крещения
15.09.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов На должности , Псаломщика , Диакон Александр Жданов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 45 жен
Урожд. - Салохина Вера Антоновна
Отец - Салохин Антон Иванов, крестьянин
Мать - Салохина Евфросинья Семенова
Воспр. - Лебедева Агриппина Семенова, крестьянка
Воспр. - Салохин Аввакум Григорьев, крестьянин
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Источник
Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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