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Церковников Григорий Пантелеймонов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Церковников Григорий Пантелеймонов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
561-р
Роль персоны
Отец
Дата события
08.09.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
09.09.1902
Священнослужители
Священник села Погоста Павел Чижов , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 44 жен
Урожд. - Церковникова Евфимия Григорьевна
Отец - Церковников Григорий Пантелеймонов, крестьянин
Мать - Церковникова Александра Кириллова
Воспр. - Дремина Матрона Парфениева, крестьянка
Воспр. - Козлов Павел Пахомов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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