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Царьков Федор Ефимов

Из справочника
Метрические книги с.Ханино за 1894-1916 годы
ФИО
Царьков Федор Ефимов
Тип записи
о рождении
Номер в справочнике
555-р
Роль персоны
Воспр.
Дата события
24.08.1902
Приход
Успенская церковь
Губерния прихода
Калужская губерния
Уезд прихода
Лихвинский уезд
Место прихода
с.Ханино
Статус персоны
крестьянин
Дата крещения
25.08.1902
Священнослужители
Протоиерей Иоанн Одигитриевский , Диакон Алексей Ростиславов
Архивный код
ГАТО (Тула), ф.93,оп.1,д.3323
Полная запись МК
Счёт родившихся: 40 жен
Урожд. - Бычкова Наталья Андреевна
Отец - Бычков Андрей Севастианов, крестьянин
Мать - Бычкова Евдокия Симонова
Воспр. - Давыдова Марина Симонова, крестьянка
Воспр. - Царьков Федор Ефимов, крестьянин
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Индексация данных проведена Анной Дмитриевой

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